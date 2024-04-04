В Сургутском районе строят хоккейный корт с тренажерным залом и пунктом проката коньков

В сельском поселении Лямина Сургутского района продолжается строительство масштабного хоккейного корта. Готовность объекта составляет 54%, сообщил глава района Андрей Трубецкой по итогам рабочей поездки в поселение.

«Первоочередные строительно-монтажные работы позади, среди которых возведение фундамента, создание гидроизоляции и другие. Также выполнены монтаж каркасных и металлоконструкций, наружных сетей водоснабжения и канализации», - написал Андрей Трубецкой на своей странице в ВК.

По его словам, подрядчик уже приступил к выполнению работ внутри здания. Рабочие укладывают пол, устанавливают дверные блоки и монтируют электросистемы.

Площадь хоккейного корта составит 1,5 тысячи кв. м. В нем будут расположены ледовая арена, тренажерная зона с необходимыми инструментами, раздевалки, пункт проката коньков. Стоимость объекта - порядка 50,5 млн рублей, из них почти 45,6 млн рублей выделены из бюджета Сургутского района.

Также в поселении Лямина строится новый спортивный комплекс. Там уже выполнены строительно-монтажные работы нулевого уровня, ведется укладка пола, монтаж систем электроснабжения и освещения, благоустройство.

«И спорткомлекс, и хоккейный корт возводятся в рамках одного концессионного соглашения. Его общая стоимость составляет порядка 136, 7 млн рублей, где 123,7 млн рублей муниципальные средства и софинансирование от ООО «РН-Юганскнефтегаз», а 12,9 млн – деньги концессионера», - уточнил Андрей Трубецкой.