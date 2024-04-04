На форуме «Нефтяная столица» в Югре обсудили климатические инициативы и импортозамещение

На Седьмом международном молодежном научно-практическом форуме «Нефтяная столица» в Югре обсудили изменение климата и климатические инициативы. В частности, было отмечено, что округ еще в самом начале своего становления соединил огромную инфраструктуру добычи с созданием проектов по устойчивому развитию и обеспечению стабильности климатической системы.

«Презентовали наш проект «Экономика климата», в рамках которого мы соберем все те знания, которые есть про климат. Соберем всех тех специалистов, которые готовы участвовать в математических расчетах и постараемся выстроить наше социально-экономическое развитие с учетом тех изменений климата, которые есть», — сообщил заместитель губернатора Югры, директор департамента экономического развития Сергей Афанасьев.

Кроме того, на форуме обсудили импортозамещение и развитие отечественных разработок. Например, участники сессии «Новые технологии: вызовы и поиск решений» рассказали о роботизированной установке для зачистки резервуаров и нефтешламов.

«Югра ведет активную работу в Координационном совете по импортозамещению нефтегазового оборудования. Он создан при правительственной комиссии под председательством Александра Новака и Дениса Мантурова», — рассказали в пресс-службе правительства ХМАО.

Напоминаем, Седьмой международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица» приурочен к 60-летию с начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири.