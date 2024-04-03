В СОКБ состоялся семинар «Семья — основа реабилитации детей с нарушением слуха»

Сегодня, 3 апреля, в Сургуте прошел первый день семинара «Семья – основа реабилитации ребенка. Современные аспекты реабилитации детей с нарушением слуха». Мероприятие несет за собой огромную пользу для специалистов регионов и родителей, чьи дети имеют нарушение слуха. Для гостей прочитали лекции сурдологи, сурдопедагоги и психологи. Также прошел небольшой концерт успешно реабилитированных и талантливых детей округа.

С приветственным словом выступила президент общественной организации «Я слышу мир!», член общественного совета федерального проекта политической партии «Единая Россия» Елена Попова.

«Наш проект «Я слышу мир!» 15 лет шагает по планете и сейчас реализовывается в рамках проекта партии «Единая Россия» — «Крепкая семья». Мы давно занимаемся семейным реабилитированным подходом к проблеме реабилитации ребенка, объединяя на площадке общественные организации, также все этапы, которые проходит ребенок», — сообщила президент организации.

С интересной лекцией выступила главный внештатный специалист Департамента Здравоохранения ХМАО-Югры по специальности сурдология-оториноларингология Елена Васильева. Она отметила, что система здравоохранения социальной защиты образования, физической культуры и спорта, труда и занятости населения в нашем автономном округе находится в единой системе комплексной реабилитации пациентов с различными нарушениями слуха.

«Обозначенная сегодня тема очень многогранна, так как реабилитация пациентов неслышащих, это непрерывный пожизненный процесс, в котором участвует не только медицинская команда округа. Хотелось бы сделать акцент на том, что наш округ и учреждение показывают, что удобнее всего проводить реабилитацию в регионе проживания пациента, основываясь на его индивидуальные потребности. Например, пошел в школу, сменил звуковую среду — нужно перенастроить речевой процессор или слуховой аппарат. Такой специалист должен быть в округе, в шаговой доступности для пациента. Мы считаем, что метод выбора коррекции слуха или отказ от коррекции слуха — это выбор семьи самого пациента. Врач должен сориентировать пациента в богатом выборе методов реабилитации и поддержать любое его решение. Пациент и его законные представители должны быть правильно информированы», — указала специалист.

Медицинской частью реабилитации занимается Сурдологическая служба автономного округа, которая представлена в виде четырех кабинетов сурдологов, в удобно расположенных районах округа. Сурдологический центр в окружной клинической больнице занимается не только диагностикой, но и полным циклом кохлеарной имплантации.

«У нас сейчас в центре уже шесть врачей сурдологов, пять кабинетов, три логопеда. Логопедическая служба работает не только в дневном стационаре, но и на приеме, что очень важно», — добавила Елена Васильева.

По результатам исследования кадрового обеспечения Сурдологической службы Уральского федерального округа, в ХМАО самые высокие показатели:

— Один Сурдологический центр;

— Четыре кабинета сурдологов;

— 80% укомплектованности штата врачей-сурдологов.

«Мы имеем полный комплект сурдологов-оториноларингологов и логопедов. Это, конечно, большая заслуга руководства нашего учреждения», — подчеркнула спикер.

Ежегодно увеличивается число граждан, обращающихся к сурдологам. С 2020 по 2022 год было принято более 24 858 пациентов, треть из них дети.

«У нас четкая система: выявлены жалобы на здоровье — врач, не думая, сразу выписывает к нам направление. Дети идут сначала в поликлинику, где им проводятся объективные методы исследования, которые у нас сильно растут. Также растет количество состоящих на динамическом наблюдении пациентов, — это в основном дети. Мы мало берем взрослых пациентов, только после коррекции слуха методом кохлеарной имплантации, либо имплантами среднего уха и другое. Но на сегодняшний день мы обратили внимание на пациентов со слуховыми аппаратами. Дело в том, что у нас большая трагедия, в РФ слухопротезирование не является медицинской услугой. Мы не можем оказывать ее по ОМС», — отметила Васильева.

Кохлеарная имплантация в ХМАО активно начала развиваться еще 16 лет назад. Так, были заключено соглашение с национальным центром оториноларингологии.

«Первые четыре операции мы провели в округе. Они стоили нам ровно столько, сколько одна операция в Израиле. В дальнейшем мы старались и стараемся привлекать специалистов в наш регион, чтобы команда обучалась здесь. После мы стали обучаться вместе с педагогами, устраивать совместные конференции», — указала главный внештатный специалист Департамента Здравоохранения Югры.

В стационаре проводится также замена речевых процессоров, систем кохлеарной имплантации. В 2024 году около 70 пациентов заменили свои устройства.

Завтра, 4 апреля, в СОКБ пройдет практический мастер-класс «Безопасность доступна каждому. Разговор о безопасности жизни детей с ограниченными возможностями по слуху». Помимо этого, состоится матер-класс для специалистов и родителей.

Подчеркнем, в СОКБ в течении 15 лет бригадой ЛОР-врачей, хирургов установлено более 200 окулярных имплантов и 31 имплант в среднее ухо. Внедрены и работают современные программы реабилитации детей и взрослых с нарушением слуха. Расширены методы объективной диагностики при потере слуха. Главной задачей учреждения остается максимальная реабилитация каждого маленького пациента с нарушением слуха.