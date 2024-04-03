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​Молодые югорчане пройдут предварительные прослушивания в ГИТИС

Будущие актеры Югры смогут пройти прослушивание в ГИТИС в рамках проекта МТС «Поколение М»

​Молодые югорчане пройдут предварительные прослушивания в ГИТИС
Фото: Рамиль Нуриев

С 3 по 4 апреля цифровая экосистема МТС совместно с Российским институтом театрального искусства ГИТИС впервые в Югре проведет масштабное творческое мероприятие – выездные отборочные прослушивания на актерский факультет. Мероприятие организовали в рамках реализации федерального детского образовательного проекта МТС «Поколение М», а также при поддержке правительства Югры и администрации Сургута.

«В Югре девять профессиональных театров, один филиал в Когалыме. Более 213 объединений театральных студий, которые работают в округе. И, конечно, наш любимый Сургут − в нем находится два театра. Это Сургутский музыкально-драматический театр и Театр актера и куклы «Петрушка». Сургут − город театральный, более полутора тысячи детей дошкольного и школьного образования занимаются в театральных студиях. В дополнительном образовании − Школе искусств − более 200 детей. Я сама окончила ГИТИС, продюсерский факультет. И тоже испытывала трудности, все-таки это другой город и масштабная подготовка к поступлению. И это здорово, что у детей появилась возможность пройти первый тур, не выезжая из региона», − подчеркнула директор муниципального автономного учреждения Театр актера и куклы «Петрушка» Алёна Блинова.

Участники прослушиваний − воспитанники и выпускники музыкальных школ, театральных кружков и студий, учащиеся профильных учебных заведений из ХМАО и других регионов Урала − будут собираться в Центре культуры и досуга «Камертон». На выступление каждого абитуриента отведено до десяти минут.

«Я очень хочу поступить в ГИТИС. Это то место, где человек может себя проявить. Я обожаю театр, кино. И для прослушивания я подготовила стихотворение Марины Цветаевой «Мне нравится, что Вы больны не мной», потом «Демоническая женщина» Надежды Тэффи и басня «Про папу и лапу» Александра Посохова. У меня есть переживание внутри, но оно очень приятное. Мне нравится, когда люди на меня смотрят, оценивают. Хочу поскорее раскрыть то, что находится у меня в душе», − высказалась о предстоящем прослушивании ученица 11-го класса школы №4 в Сургуте Екатерина Истомина.

«Я учусь на режиссера, но мне этого мало, я хочу большего. В ГИТИСе очень много кафедр, в которые мне бы хотелось попасть, например, направление сценических искусств. У меня подготовлены басня «Ромашка и роза» Сергея Михалкова, стихотворение Афанасия Фета «Бабочка»и «Мертвые души» Гоголя. Я люблю надевать на себя маски, образы, пробовать разное и побуждать людей к размышлениям», − поделилась студентка СурГУ Аделя Хайруллина.

До начала предварительных прослушиваний педагог ГИТИСа провела профориентационный мастер-класс, на котором рассказала о том, какую лучше программу готовить для поступления в театральный вуз, о мастерах, набирающих учеников в этом году, поделилась рекомендациями по успешному прохождению вступительных экзаменов.

«Есть определенный набор критериев, которые обязательны для будущего артиста. Безусловно, это внешние данные. Не среднестатистическая красота, скорее необычная внешность с индивидуальными особенностями. Важна в том числе и типажность. Еще важный момент − актерская заразительность, темперамент. Каждый актер по-разному притягивает зрительское внимание. И мой определенный вывод: люди с отсутствием чувства юмора, не имеющие использовать самоиронию, не могут идти в актерскую профессию. Иначе крайне сложно психологически будет находиться в этой профессии. Поскольку это очень зависимая сфера, ты все время будешь выслушивать замечания. И, конечно же, речь − важный критерий. В минимальных количествах они позволительны, но ребята усиленно занимаются с логопедом, педагогами по речи», − посоветовала актриса театра и кино Марина Орёл.

Лучший участник проекта получит рекомендацию для поступления в ГИТИС − ему будет зачтено прохождение первого этапа творческого практического испытания. Кроме того, для него проведут экскурсию по крупнейшему театральному вузу в Европе.

У тех, кто не успеет записаться на прослушивание, останется шанс попробовать свои силы в ГИТИС в онлайн формате. Для этого нужно записать видео с исполнением песни, чтением басни, отрывка из прозы или стихотворения, а затем загрузить на сайт проекта до 31 мая 2024 года.

«Мы поняли, что обладаем навыками, чтобы обеспечить ребятам из разных регионов страны равный доступ для развития и реализации. «Поколение М» — это большая просветительская платформа, где собраны образовательные курсы по творческим направлениям. Благодаря «МТС Линк» для видеоконференций, встреч и даже театральных прослушиваний молодежь из разных уголков страны получила больше возможностей стать студентами лучшего театрального вуза Европы», − рассказала руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

У югорской молодежи уже есть успешный опыт участия в предварительных онлайн-испытаниях в ГИТИС. Так, в 2023 по итогам прослушиваний уральских городов двое жителей округа − Виталина Мухиярова из Ханты-Мансийска и Артем Терехов из Сургута − успешно прошли первый тур отборочных испытаний. Им предложили очное участие во втором туре прослушиваний в Москве.

Подчеркнем, что Сургут в целом не отстает в цифровом развитии в рамках образования. «Цифровизация − играет ключевую роль в современном образовании. Это интеграция информационно-коммуникационных технологий в образовательную среду, индивидуализация процесса. У нас в Сургуте и Югре есть Единая цифровая платформа образования − платформа, на которой каждый ученик, родитель и педагог сможет посмотреть оценки, достижения ребенка, портфолио», − директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» Павел Зыков.


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Сегодня в 16:47, просмотров: 295, комментариев: 0
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  }
}
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