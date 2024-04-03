Свыше 3 тысяч спортсменов примут участие в Югорском лыжном марафоне

В Ханты-Мансийске 6-7 апреля пройдет Югорский лыжный марафон. Участие в соревнованиях примут свыше 3 100 спортсменов, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В этом году зарегистрировалось более 3 100 спортсменов. Не упустите возможность пробежать дистанцию бок о бок со звездами биатлона и лыжных гонок», - говорится в сообщении.

Участникам лыжного марафона предлагается пройти 6 апреля свободным стилем 5 км, 25 км, 50 км, 7 апреля – классическим стилем 25 км и 50 км.

В марафоне примут участие знаменитые олимпийские чемпионы. На дистанцию 50 км выйдут золотой призер Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков и трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов. А в старте пятикилометровой гонки примут участие золотые медалисты Олимпийских игр по биатлону Юрий Кашкаров (Сараево-1984) и Ольга Зайцева (Турин-2006, Ванкувер-2010).

В этом году марафон состоится в 11-й раз. Его цель - пропаганда здорового образа жизни, привлечение к спорту людей всех возрастов и национальностей.