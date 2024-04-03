На Барсовой горе построят музей за 350 млн рублей

На Барсовой горе в течение двух лет возведут музей. Строительство начнется в этом году. Стоимость объекта оценивается в 351,8 млн рублей, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Его реализация при поддержке округа продлится два года. Так, в 2024 году финансирование из региональной казны составляет 105,6 млн рублей, еще 26,4 млн рублей – муниципальные средства», - написал Андрей Трубецкой на своей странице в ВК.

Площадь одноэтажного музейного здания составит порядка 1,6 тысячи кв. м. В музее оборудуют два экспозиционных зала и шесть фондохранилищ. Они смогут вместить 200 тысяч единиц хранения, реставрационные мастерские, современную археологическую лабораторию, кабинеты научных сотрудников.

«Здание будет адаптировано для лиц с ОВЗ. Предусмотрена парковка для посетителей и три стоянки для экскурсионных автобусов», - добавил глава района, уточнив, что документация уже прошла государственную экспертизу.

Музей входит в состав масштабного комплекса «Барсова Гора», который реализуется с 2021 года. В состав комплекса также включена туристическая тропа «ЧелоВечность». Обустройство тропы обошлось в 189,6 млн рублей. На ее территории расположено свыше 40 локаций, включая 13 арт-объектов и две смотровые площадки. В 2024 году планируется создать еще три локации: палеонтологический раскоп с воссозданным скелетом мамонтенка, жилище древних людей и кинозал.