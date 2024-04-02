Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Югре сократилась почти на 20% за неделю

Жители ХМАО стали меньше болеть ОРВИ и гриппом. За минувшую неделю заболеваемость сократилась на 18,8%, что ниже эпидемического порога на 23,9%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших среди детей от 0 до 6 лет. Меньше остальных болеют подростки старше 15 лет и взрослые.

«В территориальной структуре доминирует население городов Сургут – 34,6%, Нижневартовск – 13,9%, Нефтеюганск – 11,0%. Роста заболеваемости не отмечается», - говорится в сообщении пресс-службы.

В Ханты-Мансийске заболеваемость ниже, чем на предыдущей неделе, на 8,5% и ниже эпидемиологического порога на 74,1%.