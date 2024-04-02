Суд отправил югорчанина в колонию-поселение за пьяное вождение без прав

Березовский районный суд приговорил 30-летнего жителя поселка Светлый к реальному сроку за повторное нетрезвое вождение. Также у мужчины конфисковали автомобиль, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Судом установлено, что подсудимый в период неснятой и непогашенной судимости за вождение в нетрезвом состоянии, будучи лишенным права управления транспортными средствами, в декабре 2023 года после употребления спиртных напитков вновь сел за руль своего автомобиля и был остановлен сотрудниками полиции», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Проведенное освидетельствование показало, что у мужчины в выдыхаемом воздухе превышена концентрация этилового спирта.

Суд приговорил югорчанина к 1 году колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Автомобиль BMW 530XI, принадлежащий осужденному, конфисковали и обратили в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.