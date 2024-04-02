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Дети из Белгородской области сели за школьные парты Югры

Школьники из Белгородской области приступили к учебе в школах Югры

Дети из Белгородской области сели за школьные парты Югры
Фото: администрация Сургута, Сургутского района

Школьная неделя после весенних каникул началась не только для югорских учеников, но и для детей из Белгородской области. Сейчас в Ханты-Мансийске, Сургуте, Сургутском районе, Когалыме и Нижневартовске находится более 600 гостей от пяти до 18 лет. Каникулы они провели с пользой − адаптировались, отдыхали и знакомились с регионом.

Так, для в Сургуте для 136 детей из Белгородской области подготовили образовательную, культурную и досуговую программы. В частности, городские власти провели оценку программ, по которым учились школьники, чтобы продолжить их реализацию. Помимо обучения и различных развлекательных мероприятий, детей отправили оздоравливаться в Сургутском многопрофильном реабилитационном центре для инвалидов в поселке Снежный.

«В играх, которые мы проводим для детей, нужно проявить свою творческую интуицию. Сплочение происходит за счет того, что ребята договариваются о выполнении задания, а его нужно выполнить в любом случае. То есть они не переходят на следующий этап, если не выполнят один. Им нужно договориться и выполнить его вместе», − объяснила ОТРК «Югра» заведующая отделением психологической помощи Cургутского многопрофильного реабилитационного центра для инвалидов Александра Титова.

В Сургутском районе 36 детей из Белгородской области разместили в «Сургутском районном центре социальной помощи семье и детям» в поселке Барсово. Там созданы все условия для комфортного проживания: ребята проживают в комнатах по несколько человек. С ними также работают психологи и реабилитологи. В Музее природы и человек имени Александра Ядрошникова они познакомились с культурой и историей жителей Севера.

«Большинство детей – это выпускники основной школы, им нужно завершать девятилетний курс обучения. Поэтому наша сейчас задача урегулировать вопрос с регистрацией в нашей окружной базе ребят, которые должны проходить государственную итоговую аттестацию. Мы готовы, и, надеюсь, что доверие, которое оказано родителями этих детей, мы оправдаем, это будет комфортное, безопасное и очень полезное пребывание у нас этих ребят», − ранее отметила заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.

В столице детей встретили не менее тепло. В Ханты-Мансийске находятся на обучении и реабилитации 86 школьников. «У нас для них подготовлены школы, кружки и секции, культурная и досуговая программы. По моему поручению для наших гостей организована смена в образовательном центре «Сибириус», − сообщала губернатор Югры Наталья Комарова в своем телеграмм-канале.

«Мастерская талантов «Сибириус» − это центр дополнительного образования для юных югорчан. И теперь еще и для детей Белгородской области. Она позволяет расширить возможности для самореализации детей и молодежи, повысить квалификацию педагогов, наставников и кураторов. Направления работы – техническое творчество, выявление и поддержка талантливых детей, методическое сопровождение, детско-юношеский туризм, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Напоминаем, что в сентябре 2022 года в Югре гостили школьники из Горловки, поселка Гольмовский Донецкой Народной Республики. Кроме того, ежегодно отдых детей организуют в рамках соглашения между правительством ХМАО и Макеевкой. Только в 2023 году бесплатно оздоровиться в Югре и Краснодарском крае смогла тысяча макеевчан от шести до 17 лет.

Готовность принять детей из Белгородской области выразили и другие регионы: Пензенская, Тамбовская, Калужская, Астраханская, Самарская, Московская, Липецкая, Тульская, Нижегородская и Тверская области, а также в Краснодарский край, Республика Коми, Дагестан и другие.


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Сегодня в 12:56, просмотров: 210, комментариев: 0
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АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau реклама на siapress.ru 
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