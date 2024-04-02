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В Югре стартовала неделя семейных МФЦ

Семейные МФЦ работают в Ханты-Мансийске и Сургуте

В Югре стартовала неделя семейных МФЦ
Фото: Югра. Официально

Неделя семейных МФЦ началась в Югре. С 1 по 6 апреля посетители многофункциональных центров смогут узнать о возможностях получения комплексной помощи, укрепят детско-родительские отношения, а также повысят финансовую грамотность. Об этом рассказали в телеграм-канале «Югра. Официально».

Подчеркнем, что политика поддержки семьи с детьми − один из важных приоритетов работы правительства региона. Об открытии двух специализированных МФЦ для семей в трудных жизненных ситуациях, в которых можно было бы получить услуги в режиме «одного окна», стало известно еще в декабре 2023 года.

«Основной фокус решений на 2024 год – благополучие семей, в том числе многодетных. Опыт работы у нас уже есть. В 2019 году мы работали по программе Года Семьи в Югре», – ранее подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.

Семейные многофункциональные центры облегчают процесс помощи югорчанам: большинство документов и справок, подтверждающих права на получения услуг, сотрудники центров могут запрашивать у представителей смежных ведомств без участия граждан. Между тем, они обеспечивают комплексный подход к социальному обслуживанию − от социальных и образовательных служб до общественных движений.

В настоящий момент в округе семейные МФЦ работают в Ханты-Мансийске и Сургуте. Однако на этом не планируют останавливаться.


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