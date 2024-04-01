Полицейские Югры выявили 103 нарушения пребывания мигрантов в России

Накануне полицейские проверили места компактного проживания иностранных граждан, комплексы технического обслуживания автомобилей и объекты транспорта — такси и маршрутки. Всего они выявили 103 административных правонарушения пребывания иностранных граждан в России, сообщили в полиции Югры.

«По результатам выявлено 103 административных правонарушения в области защиты государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан на территории России», — говорится в сообщении.

Помимо этого, 30 нарушений предполагают выдворение нелегальных мигрантов из страны.

Ранее мы писали, что полицейские Сургута пресекли 16 нарушений миграционного законодательства.