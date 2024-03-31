В Сургутском районе 110 родителей школьников сдали «ЕГЭ по истории»

В Сургутском районе ХМАО 28 марта прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Участие в ней приняли 110 родителей школьников, они написали сокращенный вариант ЕГЭ по истории, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Для проведения акции в районе было открыто 13 пунктов проведения экзамена на базе школ всех поселений. Всего в акции приняли участие 149 человек, в том числе 110 родителей, а также заместитель главы поселения, депутаты сельских поселений, представители общественности и выпускники прошлых лет», - рассказали подробности в пресс-службе мэрии.

Родители учеников смогли поближе познакомиться с тем, как проходит день единого государственного экзамена. Им также рассказали об организационных моментах, в частности о том, как осуществляется регистрация на ЕГЭ.

Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проходит по всей России. Ее цель - познакомить родителей выпускников с экзаменационной процедурой.