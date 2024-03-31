Три человека погибли в ДТП на югорских трассах за сутки

В ХМАО в ДТП за сутки погибли три человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Первая авария произошла около 19 часов 29 марта на 6 км автодороги «Подъезд к городу Когалыму» в Сургутском районе. По предварительным данным, 52-летний водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус». Жертвой аварии стал водитель «Ларгуса», он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Водитель «УАЗа» получил травмы.

Вторая авария случилась в 6 часов утра 30 марта на 27 км автодороги «Подъезд к г. Сургут» в Нефтеюганском районе. По информации ГИБДД, 31-летний водитель ВМW X5 не справился с управлением и съехал с дороги. Двое пассажиров иномарки погибли на месте происшествия.