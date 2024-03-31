В Нефтеюганске из окна многоэтажного дома выпал мужчина. Инцидент произошел 30 марта в 17 микрорайоне города. По предварительным данным, югорчанин скончался на месте происшествия, пишет телеграм-канал «Это Юганск, детка».

«Мужчина упал с 15 этажа в 17 микрорайоне Нефтеюганска», «Жалко парня. Молодой вроде, 17-25 лет. Мы мимо шли, видели картину», - сообщили очевидцы.

Они также добавили, что ЧП произошло во втором корпусе дома №1.

На место приезжали правоохранители, уточняет Muksun.fm. Официальной информации от них пока не поступало.