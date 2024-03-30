«Стартап-Тур» 2024 года стартовал в Ханты-Мансийске

Фонд «Сколково», входящий в группу ВЭБ.РФ, в партнерстве с правительством Югры и региональным Технопарком высоких технологий открыли в Ханты-Мансийске масштабный федеральный проект – «Стартап-Тур» 2024. Его мероприятия проходят в КТЦ «Югра-Классик», они включают в себя панельные дискуссии, образовательные сессии, и главное – непосредственно конкурс для команд стартапов из Югры и Уральского федерального округа.

«Ханты-Мансийск – первый город «Стартап-Тура» 2024 года. В рамках наших мероприятий мы стараемся открыть новые возможности для развития малых технологических компаний, для решения проблем крупного бизнеса и, конечно, мы очень рассчитываем вовлечь в нашу Сколковскую экосистему новые компании, малые технологические компании, крупных партнеров и новых квалифицированных специалистов. Сегодняшняя первая сессия посвящена инновационным научно-технологическим центрам, их влиянию на рост технологического бизнеса», – отметил директор по науке, технологиям и образованию фонда «Сколково» Александр Фертман.

Правительство Югры на торжественном открытии «Стартап-Тура» представил заместитель губернатора Алексей Забозлаев. «Я хочу поздравить нас с открытием этого мероприятия. Мы как принимающая сторона создадим все комфортные условия для нашей эффективной работы. Я хочу передать слова приветствия от нашего губернатора Натальи Владимировны Комаровой, все своих коллег правительства Югры и пожелать нам продуктивной работы», – отметил замгубернатора.

Конкурс стартапов проходит по трем направлениям: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, а также индустриальные и энергетические технологии. Дошедшие до стадии полуфинала команды получат в награду возможность бесплатно пройти программу акселерации FastTrack, а все проекты, вышедшие в финал, смогут стать резидентами «Сколково» и технопарка Югры, а также получат билеты на конференцию StartupVillage. Победители, в свою очередь, получат приз в размере 300 тысяч рублей, а лучший проект в сфере информационных технологий – грант на 400 тысяч рублей для оплаты сервисов облачного провайдера.

«Стартап-тур в Югре – это крупный, далеко идущий проект, который Технопарк Югры реализует в партнерстве со «Сколково» в статусе его регионального оператора. Участие в программе студентов, аспирантов и молодых ученых будет содействовать появлению в Югре ярких технологических проектов и быстрому запуску в регионе высокотехнологичных молодежных стартапов, – подчеркнул директор АУ «Технопарк высоких технологий» Денис Скрыганов. – Это будет насыщенный день полный инноваций, обучения и общения, а конкурс станет для команд путем к развитию и победе. Стартап-тур – это еще один важный шаг по направлению к перспективному будущему для югорской молодежи».

«Фонд «Сколково» и Югру связывают годы плодотворного сотрудничества по созданию и развитию инновационной экосистемы в регионе. Совместно с нашим региональным оператором в регионе «Технопарком высоких технологий» ведется эффективная работа со всеми элементами инновационной инфраструктуры: правительством Югры, вузами, институтами развития и бизнесом, – прокомментировал вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин. – За годы совместной работы проведено три акселератора технологических стартапов, программа по генерации идей технологических стартапов «Sklab.Югра», преакселератор «Навигатор инноватора». Это второй раз, когда мы проводим Стартап-тур в Ханты-Мансийске. И, несмотря на то, что каждый раз мероприятия по своей интенсивности разные, мы видим рост уровня проектов. Надеюсь, Югра порадует нас новыми интересными идеями».

Напомним, что «Стартап-Тур» – это мероприятие, которое фонд «Сколково» проводит в формате федерального проекта с 2011 года. За это время его участниками стали более 100 тысяч человек, конкурсные комиссии рассмотрели 18 тысяч стартап-проектов. В этом году мероприятия пройдут в шести городах России – эстафету у Ханты-Мансийска примут Омск (9 апреля), Тольятти (18 апреля), Ростов-на-Дону (25 апреля), Ижевск (27 апреля) и Липецк (16 мая).