Сургутян приглашают поучаствовать в опросе по расширению поддержки товарных рынков

Онлайн-опрос «Заинтересованность жителей Югры в расширении перечня товарных рынков в автономном округе» стартовал на портале «Открытый регион». К участию в нем приглашают всех жителей округа, включая сургутян.

Опрос организован по инициативе окружного департамента экономического развития. «Товарный рынок — это сфера обращения определенных товаров, работ и услуг, предоставляемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», — поясняют организаторы, приводя список всех товарных рынков в регионе, на которых правительством Югры оказывается содействие развитию конкуренции.

В нем 42 позиции, разброс широк: от связи, интернета, социальных услуг, образования до такси, сбора лесных пищевых ресурсов, разведения и переработки рыбы. Участникам опроса предлагают определить, насколько этот перечень оптимален, и есть ли дополнительные товарные рынки, которые в него следовало бы внести.

Ответить на эти вопросы можно на портале «Открытый регион» — опрос пройдет до 21 апреля.