В ХМАО активничают телефонные мошенники

Малоприятное общение с телефонными мошенниками было у каждого пятого югорчанина: таковы результаты опроса, который провел сервис SuperJob среди пользователей из ХМАО с 4 по 11 марта 2024 года.

19 процентов жителей округа общаются с неизвестными личностями ежедневно, 29 процентов — несколько раз в неделю. По 16 процентов респондентов рассказали, что их беспокоят несколько раз в месяц и несколько раз в год. Только десяти процентам опрошенных мошенники не звонили ни разу.

Из тех, кто хотя бы раз общался с аферистами, 20 процентов заявили о том, что разговор принес вред: «13 процентов пришлось однажды потерять деньги и/или имущество, еще семь процентов становились жертвами подпольных кол-центров несколько раз», — уточняют авторы исследования. Они же отмечают, что чаще со звонками сталкиваются респонденты до 34 лет, они же и на уловки мошенников попадаются легче.