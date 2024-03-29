Метель, мокрый снег и дождь ожидаются в ХМАО в выходные

В предстоящие выходные в ХМАО ожидается нестабильная погода. В одних районах пройдут дожди и мокрый снег, в других прогнозируется метель. Столбик термометра покажет от -23 градусов ночью до +8 днем. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 30 марта, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит -11-16 градусов, при прояснении до -23. На востоке ожидается умеренный снег. На западе - небольшой. В дневные часы столбик термометра покажет -2+3 градуса, местами на западе до +8, на востоке до -7. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололедные явления и метель.

В воскресенье, 31 марта, ожидается переменная облачность. Ночью столбик термометра покажет -9-14 градусов, местами на севере -16-21, на юге -1-6. Местами пройдет небольшой снег. Днем воздух прогреется до +2-3 градусов, местами на севере до -8, на юге до +7. В западной части региона ожидаются небольшие осадки: снег, мокрый снег, дождь. На востоке преимущественно без осадков.