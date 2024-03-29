Прокуратура обязала нефтяную компанию из ХМАО выплатить работникам 37 млн рублей

Сотрудники компании «Негуснефть» в Радужном обратились в прокуратуру с жалобой на невыплату им зарплаты. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и установили, что предприятие задолжало работникам свыше 37 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Предприятие имело задолженность по заработной плате перед 250 работниками за декабрь 2023 г.- январь 2024 г. в размере свыше 37 млн рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.

Прокурор Радужного внес руководителю предприятия представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. После этого с работниками компании полностью расплатились.