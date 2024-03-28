3,5 тысячи детей отдыхают в пришкольных лагерях Сургутского района

В городских и сельских поселениях Сургутского района в дни весенних каникул работают 24 пришкольных лагеря. В них отдыхают 3 435 детей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ребята не только весело проводят время, но и развиваются, получают полезные навыки и открывают в себе новые таланты. Дети учат английский язык, катаются на хаски, участвуют в военно-патриотических сборах и учатся актерскому мастерству», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Во время весенних каникул выезд детей за пределы региона не планировался, отмечает «Вестник Сургутского района». Прием заявок на получение путевок в летние лагеря уже начался.