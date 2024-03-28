Югорчане стали чаще оплачивать покупки безналичным способом

Жители «тюменской матрешки» стали чаще пользоваться платежными картами. По данным на январь 2024 года, жители региона оформили 12,3 млн карт - на 11% больше, чем годом ранее. Количество выданных банковских карт в пересчете на одного человека впервые превысило три штуки, сообщает пресс-служба Тюменского отделения Банка России.

«В 2023 году тюменцы, югорчане и ямальцы совершили 2,4 млрд операций по банковским картам на сумму 5,6 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом количество операций выросло на 5%, а объем – на 8%», - отмечают в пресс-службе.

Кроме того, жители «тюменской матрешки» стали чаще оплачивать покупки безналичным способом и реже использовать их для снятия наличных. Количество транзакций по оплате товаров и услуг увеличилось за год на 9%, а число операций по снятию наличных уменьшилось на 12%.

Также югорчане, тюменцы и ямальцы активно используют удаленные сервисы. Каждую третью покупку с помощью карт они совершают через интернет.