«Горячая линия» по вопросам питания школьников пройдет в ХМАО

Специалисты управления Роспотребнадзора по ХМАО проведут тематическую горячую линию по вопросам организации горячего питания школьников. Мероприятие пройдет с 1 по 12 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе «горячей линии» специалисты ответят на вопросы:

- о качестве предоставления услуг горячего питания в школа;

- о предоставлении дополнительного питания через буфеты;

- об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников;

- о проведении родительского контроля за питанием.

«В случае нарушения установленных требований при предоставлении услуг питания обучающимся граждане имеют право направить обращение в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре и его территориальные отделы», - отметили в Роспотребнадзора.

Телефоны территориальных отделов ведомства здесь.