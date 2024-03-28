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Югорчане стали больше пользоваться сервисами для каршеринга

Длительность использования приложений российского каршеринга в Югре 2023 году выросла на 63%

Югорчане стали больше пользоваться сервисами для каршеринга
​Фото сгенерировано ИИ GigaChat.

Длительность использования приложений российского каршеринга в Югре 2023 году выросла на 63% Наибольший прирост аудитории таких приложений обеспечили пользователи 26-35 лет, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

В 2023 году россияне потратили на каршеринговые сервисы на 43% больше минут*, чем годом ранее. Также более чем на четверть выросла средняя длительность их использования (+28%). Заметнее всего среднее время использования увеличилось у приложений BelkaCar (+350%), «Делимобиль» (+307%), а также «Яндекс Драйва» (+156%). В исследовании учитывалась работа с приложениями и за пределами родного региона – во время командировок и отпусков.

В то же время аудитория сервисов по аренде автомобилей выросла на 14%. Самый активный рост по числу пользователей в 2023 году продемонстрировал «Яндекс Драйв» — за год его аудитория увеличилась на 56%. Также существенно выросло количество пользователей «РентРайд», работающего по модели peer-to-peer (+47%), и BelkaCar (+40%).

Около половины пользователей каршеринга — это абоненты в возрасте 26-35 лет (44%). Однако в 2023 году существенный рост показала взрослая аудитория — пользователей 36-45 лет стало больше на 25%. Самая молодая аудитория оказалась у сервиса MaturCar (23% их пользователей моложе 26 лет), а самая взрослая — у «Яндекс Драйва» (22% абонентов старше 46 лет).

Большинство пользователей каршеринговых сервисов — мужчины (72% аудитории). Однако именно женская аудитория обеспечила основной прирост интернет-трафика таких приложений в 2023 году (+16%).

В 2023 году дольше всего приложениями для каршеринга в среднем пользовались абоненты из Сочи, Салехарда, Улан-Удэ и Чебоксар. Больше всего гигабайт в среднем тратили пользователи из Чебоксар, Элисты, Смоленска, Тамбова и Саранска.

В пресс-службе МегаФона подтвердили, что жители Югры стали проводить больше времени на сервисах каршеринга – среднедневный показатель с начала текущего года вырос на 17%. По данным 2023 года, чаще всего северяне интересуются арендой автомобилей в поездках по Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Максимальный трафик фиксируется с января по май, когда югорчане начинают планировать путешествия.

*При подсчетах учитывалось всё время активного использования приложения абонентами


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Сегодня в 14:53, просмотров: 89, комментариев: 0
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