Житель Мегиона призывает запретить мастер-классы по рисованию нефтью из-за рисков для здоровья

Житель Мегиона Евгений Сватков пожаловался губернатору Югры Наталье Комаровой на мастер-классы по рисованию нефтью. К своему обращению он приложил заявление Роспотребнадзора, где указано, что пары нефти негативно влияют на организм, сообщает URA.RU.

«Заметил, что в Югре и за ее пределами проводятся мероприятия, включая официальные, где используется нефть в качестве красок для создания картин. Обратился в Роспотребнадзор ХМАО за консультацией и получил ответ, что смесь углеводородов содержит опасные для жизни, здоровья человека и окружающей среды вещества и не может применяться в качестве красок», — рассказал корреспонденту URA.RU Сватков.

Горожанин обращался к главе Мегиона Алексею Петриченко в социальных сетях, но ответа не получил, поэтому написал напрямую губернатору округа с просьбой запретить подобные мероприятия. Власти ХМАО приняли обращение, но пока не ответили на него.

Житель Мегиона — эколог по профессии, поэтому хорошо знает об опасности работы с нефтью.

«Вдыхание паров нефти может вызвать головную боль, головокружение, чувство опьянения, расстройство координации движений, першение в горле, тошноту», — указал Роспотребнадзор.

Помимо этого, соприкосновение с веществом провоцирует раздражение кожи и острые аллергические реакции.