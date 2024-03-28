Текущее исполнение плана ввода жилья в Югре составляет 18%

В Югре план ввода жилья в эксплуатацию на 2024 год составляет 1,013 миллионов квадратных метров. На настоящий момент он реализован на 18,5 процентов, об этом стало известно на заседании координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства.
«На 21 марта введено в эксплуатацию 186,8 тысяч квадратных метров, из них 74,5 тысяч квадратных метров − индивидуальное жилищное строительство. Текущее исполнение годового плана составляет 18,4 процентов», – подчеркнула глава Югры Наталья Комарова.
Один из лидеров по темпам строительства и вводу жилья – Сургутский район. В первом квартале 2024 года исполнение годового плана составляет 26 процентов.
«План у нас 88 тысяч квадратных метров, почти на 40% больше, чем в прошлом году. Мы уже ввели 22 тысячи квадратных метров, благодаря чему план на первый квартал выполнен. Уверен, что выполним и годовой», – поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
По итогам 2023 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Югре ввели 955 300 квадратных метров жилья и 307 многоквартирных домов. Из аварийного фонда в новостройки переехали более десяти тысяч югорчан.
На заседании также обсудили исполнение мероприятий, предусмотренных региональным планом-графиком по защите прав граждан – участников долевого строительства.
Сейчас в Югре пять проблемных объектов. По двум из них в Нефтеюганске и Сургуте права граждан уже восстановлены. По трем объектам (два в Нефтеюганске и один в Сургуте) ведется достройка, 496 человек пока еще ждут свои квартиры. По планам все они получат жилье уже в этом году.
Между тем наш бывший вице-мэр Сургута Геннадий Невоструев, возглавлявший до недавнего времени Департамент строительства Югры, а последний год «Ипотечное агенство Югры» на днях покинул свой пост и перебрался в Москву для реализации проектов в одной из строительных компаний. Так что чехарда чиновников в Правительстве Югры продолжается. На примере Геннадия Невоструева мобильность чиновников просто поражает: Пермь-Сургут-Ханты-Мансийск- Москва. Всего за три года. Не отстают от чиновников и долгожители депутаты Думы Югры. Так долгожитель Думы господин Андреев, владелец компании «Автобан», решил сложить депутатские полномочия досрочно, потому что постоянно проживает в Москве. Как и господин Сазонов, бывший топ-менеджер «Газпром Трансгаз Югорск», который возглавил «Черноморнефтегаз», занимающийся газификацией ДНР и ЛНР.
Можно не говорить об отставке Эльвиры Бугай, главы Нефтеюганска, которая остаётся жить и работать в Нефтеюганске.
К чему я это говорю? Как связать «круговорот чиновников в природе» и 1 млн м2 жилья в 2024 году? Очень просто. Миллион жилья и ни слова об «миллионе м2» социально- культурной сферы. Так и в Красногорске Московской области сданы миллионы м2 жилья, ведь Красногорск- столица Московской области. И господина Воробьева тоже интересовали наверное эти миллионы м2 жилья. А в результате в Красногорске произошла трагедия в «Крокус Сити Холл», потому что и Красногорске и других городах Подмосковья количество иностранных мигрантов просто зашкаливает и то что главарь террористов с семьей с 4 детьми приехал из таджикского кишлака и осел Красногорске говорит о качестве заселяемых миллионов м2 в Подмосковье. К Сургут и к Югра это пока не относится.