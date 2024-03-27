В библиотеке Сургутского района хранятся книги старше самого муниципалитета

В Сургутском районе есть книги старше самого муниципалитета. Они хранятся в фонде редких и ценных изданий в Центральной районной библиотеке им. Г.А. Пирожникова. Фонд насчитывает 163 экземпляра и состоит из нескольких коллекций, включая макро- и микрокниги, рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Руководству Института инженеров путей сообщения императора Александра I «Мосты» исполнилось 123 года. Это старейшее и ценнейшее издание районной библиотеки. Оно было выпущено в 1901 году», - написал Андрей Трубецкой на своей странице в ВК.

Он также рассказал о самом большом фолианте и его противоположности. Так, самой крупной старинной книгой в библиотеке является точная копия «Чертежной книги Сибири» Семена Ремезова 1701 года.

«Это первый русский рукописный географический атлас. Интересно, что в нем уже есть карта Сургутского района конца 17-го – начала 18-го веков. Его размер 540 на 390 мм», - отметил Андрей Трубецкой.

А самая маленькая книга – «Евгений Онегин» Александра Пушкина. Ее размер составляет всего 24 на 34 мм.