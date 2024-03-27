Школьник из Сургутского района напечатал на 3D-принтере плафоны для парка «Мечта»

Школьник из Федоровского Алексей Баластов напечатал на 3D-принтере плафоны для местного парка «Мечта». Как сообщает телеграм-канал администрации Сургутского района, подросток занимается в Центре детского творчества. К нему обратились коммунальщики с просьбой воссоздать лампы, которые установлены в парке «Мечта». Некоторым светильникам потребовалась замена, но оказалось, что такие больше не выпускают.

«Алексей с педагогом Екатериной Платоновой не просто скопировали и напечатали плафоны на 3D-принтере, но и улучшили их. Они просчитали оптимальную толщину стенок приборов для защиты от холода, жары, пропуска света. Плафоны были созданы из пластика в программе «Компас 3D». Самый подходящий вариант станет прототипом для выпуска трех плафонов, которые установят в парке “Мечта”», - рассказали в пресс-службе районной мэрии.

Парк «Мечта» открылся в Федоровском в 2021 году. За его строительство на месте болота активно голосовали жители поселка.