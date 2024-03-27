В ХМАО разработали проект, дающий право усыплять больных или опасных животных

В Югре могут разрешить усыплять бездомных животных в случае необходимости. Например, причинами такой меры могут стать болезнь или опасность для человека. Изменения в проект, регулирующий обращение с безнадзорными животными, разработала окружная Ветслужба.

«Допускается в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, или достоверно установленных тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий заболевания, несовместимых с жизнью такого животного, установление животных, представляющих опасность для человека, в том числе при установлении наличия у них признаков немотивированной агрессивности», − говорится в документе.

Процедура усыпления будет производиться специалистом гуманными методами, которые гарантируют быструю и безболезненную смерть. При этом запрещается умерщвление в бодрствующем состоянии, а также на виду у других животных.