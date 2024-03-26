Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ханты-Мансийске выросла на 34% за неделю

В Югре за неделю с 18 по 24 марта зарегистрировали 89,7 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения. Это на 3,5% выше уровня предыдущей недели и ниже эпидемического порога на 15,8%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В территориальной структуре доминирует население городов Сургут – 34,7%, Нижневартовск – 11,7%, Нефтеюганск – 10,7%. Рост заболеваемости отмечается в 10-ти муниципальных образованиях округа», - говорится в сообщении.

Наибольший рост отмечается в Ханты-Мансийске. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в окружной столице выросла на неделю на 34%.

Заболеваемость коронавирусом в ХМАО за неделю сократилась на 7,3%. У большинства (98,5%) новых заболевших наблюдались симптомы ОРВИ, еще у 1,5% диагностировали пневмонию. Большинство случаев ковида зафиксировали в Сургуте (38,3% от общего числа), а также в Октябрьском районе (8,3%) и Ханты-Мансийске (7,5%).