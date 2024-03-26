В полиции ХМАО рассказали, как уберечь ребенка от провокаторов

В полиции ХМАО рассказали о том, что в социальных сетях россиян могут склонять к террористической деятельности и другим серьезным преступлениям. Особенно уязвимой категорией являются подростки и молодежь.

«Соцсети позволяют провокаторам свободно собирать информацию о потенциальных жертвах и анализировать личные страницы, выбирая тех, кто демонстрирует активность, определенные политические, религиозные или иные взгляды, но не имеет четких личностных позиций», - подчеркнули в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Полицейские разработали ряд рекомендаций для родителей, которые помогут им защитить детей от пагубного влияния так называемых «вербовщиков».

Родителям важно:

заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах в Интернете;

научить ребенка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях;

спрашивать или аккуратно проверять, с кем ведет переписку ребенок в личных сообщениях;

обращать внимание на поведение и новые интересы ребенка;

обращать внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в Интернете, так называемые «челленджи». Они могут содержать опасные для здоровья действия;

поддерживать контакты с друзьями и одноклассниками ребенка, а также их родителями.

Как реагировать подростку:

сообщать о любых подозрительных предложениях и новых знакомых родителям или педагогам;

при получении сомнительных сообщений обратиться в правоохранительные органы (тел. 102).