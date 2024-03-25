Югра заняла 4 место в стране по уровню зарплат в небольших городах

Югра оказалась на четвертом месте в России по уровню зарплат в малых и средних городах. По данным аналитиков РИА Новости, жители таких населенных пунктов в округе зарабатывают в среднем 98,9 тысячи рублей в месяц. Рост доходов за 2023 год составил 10,3%.

На первой строчке рейтинга разместился Ямал со средней зарплатой 128,3 тысячи рублей. На втором и третьем местах - Ненецкий АО и Магаданская область, где, по оценке авторов исследования, жители малых и средних городов получают 117,6 и 129 тысяч рублей соответственно.

«Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах, как и в предыдущие годы, стали северные и дальневосточные регионы — Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Магаданская область. Это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью, сосредоточенной главным образом вокруг месторождений», – сказано в исследовании.

На последних строчках рейтинга разместились Чеченская область, Республика Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика. Зарплата в небольших городах в этих регионах не превышает 32,6 тысячи рублей.