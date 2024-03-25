Югорчанам рассылают сообщения от имени руководителя из ДепДорХоза

Жителей ХМАО просят быть осторожными - у и.о. директора окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрея Середнева появился фейковый аккаунт в Телеграме. От его имени югорчанам рассылают сообщения, предупреждает телеграм-канал ведомства.

«Поступили сигналы, что и от моего имени идет рассылка сообщений в Телеграм. Это посторонние аккаунты, созданные мошенниками», — отметил Андрей Середнев.

Жителей ХМАО просят не реагировать на сообщения, поступающие с фейковых аккаунтов. Также не стоит вступать в переписку с неизвестными.