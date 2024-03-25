Средняя цена за десяток яиц в Югре составила 142 рубля

В ХМАО с начала 2024 года стоимость десятка куриных яиц упала почти на 7 процентов. На сегодняшний день сумма за десяток яиц составляет 142,33 рубля, сообщили «URA.RU» со ссылкой на Росстат.

«В ХМАО средняя стоимость яиц за 10 штук в марте 2024 года составила 142 рубля 33 копейки. В январе этого года этот показатель был равен — 153 рубля 14 копеек. Снижение на 7,1%», — сообщили аналитики.

Самые дешевые яйца в Югре могут купить жители Белоярского района. Для них десяток яиц обойдется около 138 рублей 58 копеек. Самые дорогие яйца в Нижневартовске — почти 145 рублей за десяток.