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​Прабабушки Югры будут получать доплату к пенсии за правнуков-иждивенцев

В Югре прабабушки и прадедушки получат выплату к пенсии за правнуков

​Прабабушки Югры будут получать доплату к пенсии за правнуков-иждивенцев
Фото: ОСФР по ХМАО

В этом году для прабабушек и прадедушек, если на их иждивении находятся правнуки, не имеющие трудоспособных родителей, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или инвалидности увеличена на треть.

Повышение коснется пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки моложе или 18 лет, обучающиеся очно, но не дольше, чем до 23 лет, а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства.

В 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии в Югре составляет 12 202,32 рубля, к этой сумме прабабушки и прадедушки получат дополнительно 4 067,44 рублей.

Увеличение фиксированной выплаты устанавливается фондом на каждого нетрудоспособного члена семьи или инвалида с детства, но не более чем на трех человек.

Для перерасчета фиксированной выплаты необходимо обратиться с заявлением в любую клиентскую службу Социального фонда России, МФЦ или через портал госуслуг.


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