Ребенок и двое взрослых погибли при столкновении «Нивы» и рейсового автобуса в ХМАО

В Сургутском районе ХМАО сегодня, 24 марта, произошло ДТП с тремя погибшими, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Около 6 часов утра на 92 км трассы «Сургут - Когалым» столкнулись «Нива Шевроле» и рейсовый автобус. По предварительным данным, водитель автомобиля уснул за рулем.

«Водитель автомобиля «Нива Шевроле» 1971 года рождения, по предварительным данным, уснул за рулем, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим маршрутом “Когалым - Сургут”», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Водитель «Нивы», 30-летняя пассажирка и 9-летний ребенок скончались на месте происшествия. Количество пострадавших в рейсовом автобусе устанавливается. На месте происшествия работают все оперативные службы.