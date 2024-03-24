Фестиваль «Дух огня» в ХМАО начался с минуты молчания

В Ханты-Мансийске 23 марта открылся XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». Он начался с минуты молчания в память о погибших при теракте в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

Память погибших почтили участники и жюри фестиваля. В их числе - венгерский режиссер Бенедек Флигауф, индийский режиссер и сценарист П. С. Винотрадж, иранский режиссер и сценарист Нушин Мераджи и другие. Президент фестиваля сербский режиссер Эмир Кустурица высказал слова поддержки всем россиянам.

Торжественную церемонию открытия фестиваля отменили. Остальная программа мероприятия пройдет с ограничением по количеству участников. Первым фильмом, который показали жюри, стала картина «Ненормальный» режиссера-дебютанта Ильи Маланина.