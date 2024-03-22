Югорские бизнесмены обеспокоены дефицитом кадров

Основной проблемой для югорских предпринимателей является дефицит кадров. Об этом во время заседания думы ХМАО сообщила бизнес-омбудсмен региона Ирина Каск.

«В прошлом году предпринимателей больше всего беспокоил спад спроса. В этом году основной проблемой стал дефицит кадров. В Югре он значительно выше, чем в среднем по России», — цитирует Каск Neft.mediat.

По ее словам, серьезное беспокойство у предпринимателей также вызывает рост издержек из-за экономической неопределенности и дороговизна заемных финансов. При этом общее настроение бизнеса улучшается, добавила омбудсмен. Более половины предпринимателей, по ее сведениям, удовлетворены положением дел, пишет издание.