В городах ХМАО появятся уличные диваны из пластика

В населенных пунктах ХМАО появятся уличные диваны, изготовленные из вторсырья. Жителей округа просят помочь в создании объектов: сдавать пластиковые отходы в экоцентры «Югра Собирает» можно до июня этого года.

«Для производства мебели понадобятся отходы из полиэтилена маркировки 2 и 4 (значок можно найти на упаковке). Это могут быть флаконы от бытовой химии и шампуней, канистры и бидоны, а также крышки от бутылок для напитков, плотные пакеты, упаковка из-под бытовой техники и многое другое», - сообщает телеграм-канал «Югра-Экология».

Пункты находятся по следующим адресам:

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 74;

Сургут, ул. 30 лет Победы, 74;

Нижневартовск, ул. Комсомольское озеро, 2.