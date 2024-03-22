В ДТП Покачах получил травмы 10-летний ребенок

Накануне утром, 21 марта, в Покачах под колеса внедорожника попал 10-летний мальчик. Инцидент произошел на улице Ленина, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 07:45 на улице Ленина в городе Покачи, 45-летний водитель «Ваз», двигаясь по внутридворовому проезду, допустил наезд на 10-летнего мальчика, вышедшего из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП пешеход получил травмы», − говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали четыре ДТП, в которых трое человек погибли, в том числе один несовершеннолетний пассажир. Кроме того, получили травмы четверо, еще один − ребенок.