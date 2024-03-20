Почти миллион югорчан пришел на выборы президента – как удалось организовать такую явку

Югра продемонстрировала невиданную в новейшей истории электоральную активность и сплочение на прошедших президентских выборах. В голосовании приняли участие 993 тысячи избирателей из 1 млн 140 тысяч возможных – то есть явка составила 87,13 процента, при этом действующего президента поддержали 86,71 процента участников процесса. Для сравнения – в 2018 году явка была 69,73 процента, а Владимир Путин получил 76,23 процента голосов.

Такому резкому росту вовлечения югорчан в выборы с высочайшим уровнем поддержки президента способствовали несколько факторов. Один из ключевых – заблаговременно начавшаяся подготовка. Эксперты сходятся во мнении, что внутриполитический блок правительства Югры начал выстраивать идеологическую и технологическую рамку выборов за годы до их проведения.

В общественном сознании югорчан сложилась концепция, которую коротко можно назвать «Путин поддерживает Югру – Югра поддерживает Путина». Этому способствовал целый ряд мощных федеральных проектов, запущенных на территории округа при поддержке или прямому распоряжению президента. Научно-технологический центр «Юнити Парк», второй мост через Обь, Няганьская особая экономическая зона, присвоение Ханты-Мансийску статуса «Города трудовой доблести», включение Белоярского и Березовского районов в Арктическую зону, строительство филиала Пермского политеха в Когалыме – далеко не исчерпывающий список.

«Внупол региона закрепил в сознании электората мысль, что Путин сегодня – это не просто политик, это ось, которая гарантирует северянам сохранение высокого уровня жизни, понятный и притягательный образ будущего, – отмечает президент коммуникационного холдинга «Минченко-консалтинг» Евгений Минченко. – В качестве доказательства этому всесторонне демонстрировались примеры внимания к территории от федерального центра и лично главы государства – строительство масштабных инфраструктурных объектов, научных центров, экономические и социальные преференции (создание на ВДНХ по предложению геофизиков из Ханты-Мансийска музея трудовых династий, о чем лично распорядился президент, например)».

Следующий пункт – масштабная медиакампания, посвященная непосредственно выборам. Важное место в ней занял проект «ИнформУИК», в рамках которого представители избиркомов своими ногами обошли 99,3 процента домохозяйств, и везде рассказывали про важность голосования и возможности сделать это максимально удобно. К этому процессу подключилась лично губернатор Наталья Комарова.

«Ежедневная грамотная информационная кампания с прокачкой тезиса о совместной работе югорчан, губернатора и президента, которая началась задолго до официального старта избирательной кампании. Свою эффективность показал качественно реализованный на территории округа федеральный проект «ИнформУИК», когда по квартирам шли обходчики, рассказывали о выборах, фактически агитируя избирателя, проводили опросы о намерении идти голосовать», – отметил генеральный директор аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский.

Серьезный вклад внесли и крупные предприятия. «В ХМАО-Югре качественно отладили работу по линии производственной и партийной мобилизации. «Единая Россия» задействовала актив партийцев, сторонников и лоялистов в 500 тысяч человек. В обеспечение явки включился весь крупный бизнес, разумеется, наибольший вклад внесли нефтегазовые предприятия. Главы нефтегазовых компаний лично контролировали работу по мобилизации своих коллективов, чтобы обеспечить высочайший уровень поддержки президента Путина», – подчеркнул директор коммуникационного агентства Generation Brand & Communications Борис Григорьев. Благодаря системе «Мобильный избиратель», которая позволяла прикрепиться к любому удобному участку, на выборы также массово пришли вахтовики, которые 15-17 марта находились на территории округа.

Отдельным и важным фактором стала викторина «Достижения Югры». Организаторы анонсировали миллион призов, и почти весь он был выбран – в мероприятии приняли участие рекордные 900 тысяч человек. «Хорошая информационная кампания, солидные призы в каждом муниципалитете – квартиры и автомобили, которые выигрывали жители. Это удачный кейс – для участия зарегистрировалось более 900 тысяч жителей, из которых более 130 тысяч – это дети, – подчеркнул Ярослав Игнатовский. – Маленькие югорчане проявили себя активными участниками, в том числе, потому что школьные учителя смогли заинтересовать детей этим развлекательно-образовательным проектом. Вообще проекты с участием подрастающего поколения хорошо работают на явку. Дети приводят родителей, бабушек и дедушек к избирательным участкам, зачастую помогая в зависимости от темы спецпроекта, масштаба акции, региона и погоды обеспечить около 30 процентов явки. Здесь викторина однозначно сработала».

Весь этот масштабный комплекс решений и событий привел к тому, что Югра продемонстрировала беспрецедентную активность и поддержку Владимиру Путину. «Совершенно точно ключевым фактором стала консолидация югорчан вокруг президента, что показали итоги выборов», – отметил Борис Григорьев. «Благодарю вас, уважаемые югорчане, за активность, гражданскую позицию. Мы, северяне, сплотившись, подтверждаем готовность служить России. Команда Югры – команда Президента Путина», – резюмировала итоги выборов Наталья Комарова.