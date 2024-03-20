Студенты Югры разработали аналог настольной игры «Монополия»

Студенты ЮГУ разработали для югорчан собственную настольную игру под названием «Хантаполия». Она похожа на привычную всем «Монополию», но ее главное отличие — региональный колорит. Игровые фишки сделаны в виде мамонтов, саней, чумов, шишек, медведей и елок, а на карточках изображены города округа. Информацией поделились на сайте администрации Ханты-Мансийска.

«Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Сейчас специалисты Фонда «Мой Бизнес» помогают студентам в реализации и продвижении «Хантаполии»: печать первого тиража, поиск спонсоров, сотрудничество с предпринимателями», — указали в сообщении.

Помимо развлекательных целей, игра поможет освоить навыки финансовой грамотности, а также узнать побольше о Югре. Продаваться такой сувенир будет в аэропортах Сургута и Ханты-Мансийска.