Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Югре ниже эпидпорога на 23%

В Югре за неделю с 11 по 17 марта выявили 87,3 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения. Это на уровне предыдущей недели и ниже эпидемического порога на 22,9%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В территориальной структуре доминирует население городов Сургут – 31,8%, Нижневартовск – 14,2%, Нефтеюганск – 9,3%. Рост заболеваемости отмечается в 9-ти муниципальных образованиях округа. Наибольший рост отмечается в Нижневартовском районе», - говорится в сообщении.

Заболеваемость в Ханты-Мансийске ниже, чем на предыдущей неделе на 21,5% и ниже эпидпорога на 82%.

Больше всего случаев гриппа на прошлой неделе выявили среди взрослых (37%), а также среди детей 7-14 лет (26%). Случаи заражения зафиксировали во всех муниципалитетах округа.

Заболеваемость коронавирусом выросла за неделю на 85,2%. Случаи заражения зарегистрировали во всех муниципалитетах, больше всего в Сургуте (47%), Ханты-Мансийске (11,8%), Нижневартовске (6,3%).