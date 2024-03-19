В Сургутском районе осудят юношу за ДТП с двумя погибшими

В Сургутском районе перед судом предстанет 18-летний иностранный гражданин. Он обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, 5 октября 2023 года в деревне Лямина Сургутского района обвиняемый, находясь за рулем легкового автомобиля, в результате нарушения правил дорожного движения не справился с управлением и совершил наезд на семью из трех человек. От полученных травм женщина и ребенок скончались, мужчина был госпитализирован с телесными повреждениями средней степени тяжести», - сказано в сообщении.

Весь период следствия обвиняемый находился под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.