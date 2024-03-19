В ХМАО на трассах ограничили скорость движения из-за снегопада

В ХМАО на некоторых участках трасс ограничили скорость движения машин до 70 км/с. Причина - понижение температуры и снегопады, сообщает телеграм-канал «Управление автомобильных дорог Югры».

«В связи с понижением температуры и осадками в виде снега вводится ограничение максимальной скорости до 70 км/ч на автомобильных дорогах Нефтеюганск - Сургут 43-й - 59-й км, Сургут - Лянтор 13-й - 43-й км, Сургут - Нижневартовск 13-й - 34-й км, Северный обход 0-й - 22-й км, Восточная объездная 0-й - 24-й км», - говорится в сообщении.

В ближайшие дни в ХМАО, по данным регионального гидрометцентра, похолодает до -12-17 градусов. Также прогнозируется снег.