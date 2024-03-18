В библиотеках Сургутского района пройдут встречи с писателями, квесты и викторины

В библиотеках Сургутского района в дни весенних каникул пройдут мероприятия в поддержку традиций семейного чтения. Акция состоится под лозунгом «Читает семья – читает страна», сообщает телеграм-канал администрации муниципалитета.

«С 23 по 31 марта в библиотеках будут проходить встречи с именитыми детскими писателями, игры, мастер-классы, квесты, литературные викторины, просмотры мультфильмов, снятых по мотивам детских книг, и многое другое», - сказано в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что количество участников акции растет в стране с каждым годом. Аналогичную тенденцию фиксируют в Сургутском районе, где число юных читателей увеличивается на 200 человек ежегодно.

Узнать подробности о мероприятиях можно в библиотеках поселений, а также в их социальных сетях.