Заболеваемость ковидом в ХМАО выросла почти в два раза неделю

В ХМАО за неделю с 12 по 18 марта выявили 287 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это почти в два раза больше, чем неделей ранее. Тогда зарегистрировали 155 новых заболевших.

Случая заражения зафиксировали во всех муниципалитетах округа. Больше всего в Сургуте - 135 (неделей ранее было 70), а также в Ханты-Мансийске - 34, Нижневартовске - 18, Нефтеюганске - 13 и Октябрьском районе - 12. В других муниципалитетах зарегистрировали от 1 до 10 новых пациентов.

У 277 больных на момент выявления наблюдались симптомы ОРВИ, у 10 диагностировали пневмонию.

Вылечился за неделю в Югре 181 человек, за весь период пандемии – 285 435. Умерли за весь период 2 624 пациента.