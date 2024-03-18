В Арабских Эмиратах для озеленения будут использовать югорский сфагнум

Партию мха, собранного в ХМАО, отправили в Объединенные Арабские Эмираты. Общий вес сфагнума составил 118 килограмм. Информацию об этом опубликовал Россельхознадзор.

«В марте 2024 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проведен досмотр партии мха сфагнума общим весом 118 килограмм. <…> Результаты лабораторных анализов показали отсутствие карантинных объектов», — указали в сообщении.

С помощью такого сфагнума можно изготовить стабилизируемый мох, который послужит декорацией для оформления жилых и рабочих помещений.