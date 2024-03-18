Жители Югры поделились, что хотят после выхода на пенсию путешествовать

Большинство жителей Югры на пенсии предпочитают посвятить себя путешествиям, работе и даче. Такой ответ дали представители экономически активного населения старше 45 лет, сообщает SuperJob.

«24% жителей Югры мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, так как не видит жизни без работы (17%). Каждый седьмой посвятит высвободившееся время даче (16%). Каждый одиннадцатый планирует уделять время спорту (9%). 7% рассчитывают, что уж на пенсии-то им удастся отдохнуть. 5% горожан будут помогать воспитывать внуков», — указали в сообщении.

Мужчины отдают предпочтение работе, а женщины — путешествиям. Заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчина, а посвятить время хобби и внукам — женщины. Причем хобби оказались в два раза популярнее внуков.