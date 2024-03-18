За год в Югре выявили больше 500 случаев туберкулеза

В Югре наблюдается снижение числа заболевших туберкулезом. За 2023 года выявлено 506 человек с этим диагнозом. В общей сложности сейчас на учете состоит 946 больных югорчан. Но, по словам врачей, есть другая тревожная тенденция: пациенты поздно обращаются за помощью, что усложняет ситуацию, сообщили в Депздраве округа.

«Эпидемиологическая обстановка во многом определяется уровнем организации своевременного выявления больных туберкулезом. Охват профилактическими осмотрами на туберкулез от подлежащего населения с применением всех методов обследования в 2023 году в автономном округе составил почти 92%. Удельный вес больных, выявленных при проверочных обследованиях, – 63,6 %»,– поделился статистикой главный фтизиатр Югры Евгений Ревякин.

Немногие знают, но туберкулез, помимо легких, может поражать и другие органы. Среди распространенных симптомов − постепенно нарастающая слабость, утомляемость, потеря веса, повышение температуры (зачастую небольшое), кашель и боль в груди. При обнаружении подобных призраков стоит обратиться к специалистам. Как минимум пройти флюорографию.