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В Госдуму внесен проект о праве таранить автомобили спецтранспортом. Это…

правильно, если речь идет только о неправильно припаркованных автомобилях 53.7%

правильно в любом случае 13%

неправильно 28.7%

не знаю 4.6%

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​В ХМАО подвели итоги выборов президента России в регионе

Озвучены предварительные результаты выборов президента России

​В ХМАО подвели итоги выборов президента России в регионе
Фото: ЦИК России и Югры

По данным окружной избирательной комиссии в голосовании от общего числа избирателей приняли участие 87,13% югорчан. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

«Наши голоса распределились так: Путин В.В. — 86,71%, Харитонов Н.М. — 5,56%, Слуцкий Л.Э. — 4,43% и Даванков В.А. — 2,45%. Команда Югры поздравляет Вас, уважаемый Владимир Владимирович, с безоговорочной победой», — написала она.

Также губернатор Югры поблагодарила югорчан за активность и гражданскую позицию.

На сегодня, 18 марта, Владимир Путин лидирует на президентских выборах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦИК РФ.

«Владимир Путин лидирует на президентских выборах по состоянию на 07:00 МСК, набрав 87,32% голосов по итогам обработки 99,43% протоколов», — сказано в сообщении.

На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,32% голосов, за ним следует кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,79% голосов. На четвертом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,19% голосов.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 434, комментариев: 0
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